La ministre des Sports ne veut pas entendre parler d’un boycott du Mondial

Boycottera, boycottera pas ? Alors que la question d’une bouderie générale du Mondial à la sauce trumpiste se pose de plus en plus sérieusement ces derniers jours, en réaction notamment aux velléités du président américain d’annexer le Groenland, la ministre des Sports Marina Ferrari a donné son opinion. Et elle n’est pas franchement partante.

En marge des vœux du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce mardi, la ministre a affirmé qu’au « stade où nous parlons actuellement, il n’y a pas de volonté de boycott du côté de notre ministère de cette grande compétition qui est attendue » . …

CMF pour SOFOOT.com