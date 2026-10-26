La meilleure joueuse de la saison joue au Barça

Domination roja . Alexia Putellas a remporté ce lundi le Ballon d’or féminin 2026 , décrochant la troisième couronne de sa carrière. L’internationale espagnole est récompensée après une saison passée à ramasser les trophées : championnat, coupe nationale et Ligue des champions. Elle prend le relais d’Aitana Bonmatí, triple tenante du titre absente des nommées après une saison perturbée par une blessure.

Domination totale du Barça

« Merci à toutes les personnes qui se sont dit que je méritais cette récompense. Je ne sais pas quoi dire d’autre, trop de choses se bousculent. Félicitations à toutes les nommées, à toutes les gagnantes. Je tiens à remercier mes coéquipières. Toutes les joueuses du Barça ont été nommées et cela en dit lon gus recette saison, Toutes auraient mérité cette place ici et toutes auraient pu faire ce discours à ma place. » …

SW pour SOFOOT.com