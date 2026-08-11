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La meilleure « fan experience » de Ligue 1 se trouve à...
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 20:28
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La meilleure « fan experience » de Ligue 1 se trouve à...

La meilleure « fan experience » de Ligue 1 se trouve à...

Et non, ce n’est pas le PSG ! Le comparateur de billets américain SeatPick a établi un classement des dix stades de Ligue 1 offrant la meilleure « expérience spectateur », un classement établi selon le prix de la place, les avis Google et le coût moyen de la consommation autour du stade (boissons et restauration). Verdict insoutenable… c’est le Roazhon Park, jardin du Stade rennais, où l’on vivrait la meilleure « expérience spectateur », avec des tickets « les plus bas de la Ligue 1 , avec un prix moyen de 17 € pour un billet de match, soit près de 32 % de moins que le prix moyen de 24,90 euros. »

Rennes trône également haut dans ce classement de par son coût de la vie relativement abordable par rapport à d’autres grandes villes, l’étude précisant que l’on peut y « déguster une pinte de bière pour 7 euros et un repas au restaurant pour 13 euros en moyenne ». Des critères qui collent également bien à la vie qui se crée chaque jour de match autour du stade Bollaert-Delelis, à Lens, deuxième du classement avec ses pintes également à 7 euros et ses restos un poil plus chers qu’en Bretagne (15,50 euros en moyenne).…

TJ pour SOFOOT.com

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