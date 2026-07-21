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La mauvais blague d'un pilote d'avion pendant la finale du Mondial
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 11:36

La mauvais blague d'un pilote d'avion pendant la finale du Mondial

La mauvais blague d'un pilote d'avion pendant la finale du Mondial

Una bromita qui a fait de nombreuses turbulences. C’est une blague qui restera dans les annales, pas comme la performance de l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde.

Au moment d’annoncer le résultat du match entre les deux sélections à ses passagers, visiblement Argentins, un pilote d’avion n’a pas hésité à laisser une fausse piste , lâchant : « Je sais que ce match a été très disputé jusqu’à la fin, prolongation comprise. Les deux équipes ont tout donné. Mais, malheureusement, dans une finale de Coupe du monde, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Nous tenons donc à féliciter nos compatriotes argentins. » Une annonce qui a fait son effet étant donné que certains passagers ont commencé à s’enlacer et à sauter de joie .…

ABS pour SOFOOT.com

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