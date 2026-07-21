Un arbitre mondialiste annonce sa retraite
Coup de sifflet final. Après 16 piges à distribuer des biscottes ou à expliquer des décisions contestées la plupart du temps, Anthony Taylor a décidé de prendre sa retraite à 47 ans. Une longue carrière qui l’a emmené à être au sifflet de 831 matchs, notamment lors de deux Coupes du monde (2022 et 2026) et deux Euro (2020 et 2024).
Un choc du Mondial comme dernière page du livre
Sélectionné pour officier lors du dernier Mondial en Amérique, Anthony Taylor aura arbitré son dernier match lors du Portugal-Espagne (0-1) en huitièmes de finale.…
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