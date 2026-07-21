Kylian Mbappé à nouveau sur la jaquette du plus célèbre des jeux vidéo de foot
Les vrais appellent ça encore FIFA, et pas EA FC. Pour son édition 2026-2027, qui sortira le 25 septembre pour ceux qui n’ont pas envie de payer une version spéciale qui sera disponible huit jours plus tôt, EA Sports a opté pour Kylian Mbappé sur sa jaquette .
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