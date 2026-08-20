La mascotte de Watford se paye les supporters de Southampton
Ca sent le running gag jusqu’à la fin de la saison. Dimanche dernier, la mascotte de Watford n’a pas hésité à chambrer les supporteurs de Southampton, à l’occasion de la première journée de Championship. L’employé vêtu d’un costume d’abeille s’est planté devant le parcage des Saints, avant de se cacher derrière un poteau, puis de mimer des jumelles avec ses mains en direction des visiteurs .
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