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La Marseillaise sifflée à Bruxelles
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 21:20

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La Marseillaise sifflée à Bruxelles

La Marseillaise sifflée à Bruxelles

Ils n’ont pas apprécié que Zizou fasse tourner ou quoi ? Peut-être vexés d’affronter une équipe bis ou tout simplement avec les souvenirs vivaces des éliminations à la Coupe du monde 2018 et à l’Euro 2024, les Belges n’ont pas réservé le meilleur des accueils à leur adversaires du soir .

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JF pour SOFOOT.com

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