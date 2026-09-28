La Marseillaise sifflée à Bruxelles
Ils n’ont pas apprécié que Zizou fasse tourner ou quoi ? Peut-être vexés d’affronter une équipe bis ou tout simplement avec les souvenirs vivaces des éliminations à la Coupe du monde 2018 et à l’Euro 2024, les Belges n’ont pas réservé le meilleur des accueils à leur adversaires du soir .
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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