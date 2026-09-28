L'Italie se refait la cerise contre la Turquie
Turquie 1-4 Italie
Buts : Yilmaz (47 e ) pour Ay-Yıldızlılar // Bastoni (9 e ), Frattesi (22 e ), Kayode (27 e ) et Esposito (50 e ) pour la Squadra Azzurra
Une victoire pour reprendre confiance ? Toujours aussi mal en point, à l’image de sa défaite contre la Belgique, l’Italie s’est autorisée un sacré sursaut d’orgueil face à la Turquie à Bursa (4-1) .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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