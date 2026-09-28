L'Italie se refait la cerise contre la Turquie

L'Italie se refait la cerise contre la Turquie

Turquie 1-4 Italie

Buts : Yilmaz (47 e ) pour Ay-Yıldızlılar // Bastoni (9 e ), Frattesi (22 e ), Kayode (27 e ) et Esposito (50 e ) pour la Squadra Azzurra

Une victoire pour reprendre confiance ? Toujours aussi mal en point, à l’image de sa défaite contre la Belgique, l’Italie s’est autorisée un sacré sursaut d’orgueil face à la Turquie à Bursa (4-1) .…

JF pour SOFOOT.com