Déjà une belle affiche de coupe de France en Corse

Le retour des gros matchs en Corse. Le cinquième tour de coupe de France offrira une belle affiche sur l’île de Beauté. En effet, le tirage au sort a choisi le Gazélec Ajaccio (N2) et le SC Bastia (Ligue 3) pour s’affronter. Déjà une belle opposition pour les Bastiais à l’occasion de leur entrée en lice .

Pour les autres matchs en Corse, Pieve di Lota (R2) affrontera le FC Borgo (N1), Balagne (N2) sera opposé à Sud FC (R1), alors que la dernière rencontre reste encore à déterminer : l’AS Furiani (N1) affrontera le vainqueur d’une rencontre 100% R1 entre la Squadra Valincu Alta Rocca Rizzanese et l’AC Ajaccio, qui aura lieu dimanche prochain. Pour le début d’une épopée de l’ACA ? …

JF pour SOFOOT.com