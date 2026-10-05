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Anthony Gordon au même niveau que Lamine Yamal ?
information fournie par So Foot 05/10/2026 à 16:11

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Anthony Gordon au même niveau que Lamine Yamal ?

Anthony Gordon au même niveau que Lamine Yamal ?

Gordon Ballon d’or ! La Tchèquie croise la route de l’Angleterre ce mardi pour la deuxième fois en quelques jours. Et s’il y a bien un joueur qui a tapé dans l’œil de Santi Denia, sélectionneur des Tchèques, c’est Anthony Gordon.

Au point de le comparer avec les tous meilleurs. « Gordon ? Quel joueur ! , s’est exclamé Denia, dans des propos repris par The Guardian . Quel footballeur, mon Dieu. Il est au même niveau que… je ne sais pas, j’allais dire Lamine. Jeune, audacieux, fort en un contre un, rapide. » Les Barcelonais seront ravis d’apprendre qu’un deuxième Yamal joue pour eux.…

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