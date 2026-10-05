Igor Paixão revient sur son été agité à l'OM

Ne cherchez pas Igor, vous avez tort. Resté dans la cité phocéenne malgré les nombreuses rumeurs de départ, l’ailier brésilien Igor Paixão est revenu sur sa fin d’été agitée. L’OM, en manque de liquidités, s’est retrouvé contraint de vendre ses éléments les plus importants.

« Je peux parler ouvertement. J’ai été en contact avec mes agents au sujet de Flamengo et de Palmeiras, admet-il auprès du média brésilien Band.com.br. Il y’a eu des rumeurs. Aucune offre concrète n’est arrivée, donc ce ne sont que des spéculations. Je pense que cela se fera en temps voulu. » …

MB pour SOFOOT.com