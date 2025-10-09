La maison madrilène de Vinícius Júnior a pris feu
On fire mais pas comme on l’aurait aimé.
Plus complètement indiscutable au Real Madrid, Vinícius Júnior voit le sort s’acharner contre lui . En déplacement en Corée du Sud avec la sélection brésilienne, l’international auriverde aux 41 capes a appris que son domicile madrilène avait pris feu dans la matinée . Une panne électrique aurait lancé l’incendie dans le sous-sol, au niveau du sauna.…
VM pour SOFOOT.com
