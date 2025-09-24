La mairie de Lens fustige l’encadrement « indigne » des supporters au Parc des Princes

Un incident diplomatique.

Lors de la quatrième journée de Ligue 1, les supporters du RC Lens qui se sont rendus à Paris pour assister à la rencontre au Parc des Princes ont eu le droit à la double peine : défaite de leurs protégés (2-0) et un traitement de faveur particulièrement corsé de la part des forces de l’ordre. L’événement n’a pas été digéré et les lacrymos semblent encore piquer les yeux, puisque Sylvain Robert, maire de Lens, a adressé un courrier à Claire Hédon, présidente des Défenseurs des droits , pour évoquer ces agissements.…

EL pour SOFOOT.com