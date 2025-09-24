 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La mairie de Barcelone décale encore le retour du Barça au Camp Nou
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 14:42

Le stade n’est pas fini mais la clim est bien installée.

Malgré des travaux du Camp Nou qui avancent, le FC Barcelone va continuer de jouer à Montjuic pour encore quelques temps. Alors qu’Elena Fort, vice-présidente du club, avait déclarer ce mardi que le Camp Nou était « le stade le plus sûr du monde » , et qu’il était selon elle apte à recevoir du public dès ce week-end, la mairie de Barcelone a eu un tout autre discours.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank