La mairie de Barcelone décale encore le retour du Barça au Camp Nou

Le stade n’est pas fini mais la clim est bien installée.

Malgré des travaux du Camp Nou qui avancent, le FC Barcelone va continuer de jouer à Montjuic pour encore quelques temps. Alors qu’Elena Fort, vice-présidente du club, avait déclarer ce mardi que le Camp Nou était « le stade le plus sûr du monde » , et qu’il était selon elle apte à recevoir du public dès ce week-end, la mairie de Barcelone a eu un tout autre discours. …

CDB pour SOFOOT.com