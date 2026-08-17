La lune de miel entre Depay et le Corinthians n'est peut-être pas finie

Alors peut-être ? Il y a quelques jours, Memphis Depay montait sur ses grands chevaux pour clamer que son départ du Corinthians n’était pas de son ressort et que le club n’avait pas respecté son engagement au sujet d’une prolongation . Cette dernière avait capoté alors que les attentes salariales du joueur néerlandais avaient été jugées trop onéreuses par le club brésilien, dont la dette globale s’élève aux alentours de 140 millions d’euros.

Sauf que rien n’est encore joué, étant donné que Depay pourrait finalement rester au club . D’après Globo , Osmar Stabile, président du Corinthians, a saisi de nouveau le conseil d’orientation du club pour présenter une nouvelle version du contrat qui lierait le club et Memphis Depay , et sur lequel les deux seraient tombés d’accord. Stabile devrait s’entretenir ce lundi avec l’instance.…

ABS pour SOFOOT.com