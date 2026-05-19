La liste du Portugal pour la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo
Pas de surprises, mais des gros blazes. Le Portugal connaît ses 26 jogadores pour le Mondial américain. Roberto Martínez a fait sans surprise. Le sélectionneur du 5 ème pays au classement FIFA a choisi d’emmener Cristiano Ronaldo aux Amériques. CR7 s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde .
Trois parisiens appelés
Les Parisiens Nuno Mendes, João Neves et Vitinha figurent bien sûr dans la liste, contrairement à Afonso Moreira, révélation lyonnaise de la saison. Quatre gardiens sont appelés.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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