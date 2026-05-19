La liste du Portugal pour la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo

La liste du Portugal pour la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo

Pas de surprises, mais des gros blazes. Le Portugal connaît ses 26 jogadores pour le Mondial américain. Roberto Martínez a fait sans surprise. Le sélectionneur du 5 ème pays au classement FIFA a choisi d’emmener Cristiano Ronaldo aux Amériques. CR7 s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde .

Trois parisiens appelés

Les Parisiens Nuno Mendes, João Neves et Vitinha figurent bien sûr dans la liste, contrairement à Afonso Moreira, révélation lyonnaise de la saison. Quatre gardiens sont appelés.…

UL pour SOFOOT.com