Le Sénégal et le Maroc épargnés en vue de la CAN 2027 : le tirage complet

Le Sénégal et le Maroc épargnés en vue de la CAN 2027 : le tirage complet

Le cap vers l’Est a commencé. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 , organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, s’est déroulé au Caire (Égypte) ce mardi. 48 nations ont été réparties dans 12 groupes différents (4 équipes par groupe), où les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale . Seules les poules des pays co-organisateurs n’auront qu’une seule place qualificative .

Les finalistes de la dernière édition épargnés

Le Sénégal et le Maroc , finalistes de la CAN 2025, ont été très vernis pour ce tirage au sort . Placés dans le groupe A, les Lions de l’Atlas affronteront le Gabon, le Niger et le Lesotho , tandis que leurs homologues de la Teranga joueront contre le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie dans le groupe J. La poule C mettra à l’honneur deux nations qui vont participer à la Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire et le Ghana .…

CT pour SOFOOT.com