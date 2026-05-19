 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UEFA ne devrait pas suivre la FIFA sur les nouvelles directives arbitrales
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 15:23

L'UEFA ne devrait pas suivre la FIFA sur les nouvelles directives arbitrales

L'UEFA ne devrait pas suivre la FIFA sur les nouvelles directives arbitrales

Les messes basses continueront sur les pelouses européennes. Selon le Guardian , l’UEFA ne suivra pas les directives prises par la FIFA et confirmées par l’IFAB en avril dernier, qui faisaient suite à deux controverses de l’année 2026. Ces deux nouvelles règles concernent une situation de potentiel carton rouge, si un joueur quitte le terrain pour contester une décision arbitrale, ou s’il couvre sa bouche pour s’adresser à un adversaire. Deux situations qui font écho à la finale de la CAN et à l’affaire Prestianni.

La Coupe du monde comme crash-test

Si l’instance européenne n’a prévu aucune modification à son règlement d’ici son approbation la semaine prochaine à Leipzig, des sources au sein de l’UEFA ont indiqué que sa commission des arbitres surveillerait l’impact de ces nouvelles règles lors du prochain Mondial. En cas de résultats probants cet été, l’organisation pourrait revoir sa copie et se mettre à la page pour la saison suivante.…

OC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie
    Un Italien succède à Sylvinho sur le banc de l'Albanie
    information fournie par So Foot 19.05.2026 16:22 

    Un vent de fraîcheur italien dans les Balkans. La Fédération albanaise de football a présenté, ce mardi matin, le successeur de Sylvinho au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Albanie : Rolando Maran . À 62 ans, l’entraîneur italien, passé par le Chievo, ... Lire la suite

  • Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs
    Toulouse acte le départ de plusieurs joueurs
    information fournie par So Foot 19.05.2026 16:09 

    Du balai ! Le Téfécé va connaître un sacré ménage cet été. Le club de la cité des violettes a acté le départ de six joueurs en fin de contrat, à travers un message posté sur les réseaux sociaux. En effet, Kjetil Haug, Alex Domínguez, Warren Kamanzi, Pape Bemba ... Lire la suite

  • Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix
    Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix
    information fournie par So Foot 19.05.2026 15:51 

    Bien tenté, mais c’est raté ! À l’instar de Didier Deschamps et Carlo Ancelotti juste avant lui, le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a dévoilé ce mardi après-midi sa liste tant attendue pour le Mondial en Amérique du Nord. Si les gros noms sont bel et ... Lire la suite

  • Mondial-2026: Neymar signe son grand retour avec le Brésil
    Mondial-2026: Neymar signe son grand retour avec le Brésil
    information fournie par AFP Video 19.05.2026 15:44 

    Neymar, meilleur buteur de tous les temps du Brésil, fait un retour surprise dans la Seleçao pour le Mondial-2026, rejoignant ainsi l'équipe nationale après près de trois ans d'absence.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank