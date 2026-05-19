Jonathan Rowe a halluciné à l’OM : « Je ne savais même pas que c’était autorisé dans le foot »

Jonathan Rowe a halluciné à l’OM : « Je ne savais même pas que c’était autorisé dans le foot »

Jonathan Rowe : back to the Future . Dans une interview accordée à The Athletic , Jonathan Rowe s’est montré bavard concernant le point de départ du cataclysme marseillais. L’Anglais est longuement revenu sur l’incident avec Adrien Rabiot du début de saison qui avait coûté leurs places dans le club phocéen aux deux protagonistes.

Le Duc serait intervenu pour calmer une échauffourée entre Rowe et Rulli, et un premier coup de poing aurait émané du Français. « Le problème, c’est que… De Zerbi et Mehdi (Benatia), le directeur sportif, n’ont pas vu le premier coup de poing de Rabiot au début. Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper. » Les deux joueurs se sont depuis rabibochés.…

TC pour SOFOOT.com