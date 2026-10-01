Carlos Queiroz quitte (encore) le Ghana

Aussitôt revenu, aussitôt parti. Après un Mondial 2026 marqué par une élimination en seizièmes de finale de la compétition face à la Colombie, les Black Stars pouvaient être satisfaits de leur tournoi.

Malgré ce parcours prometteur, Carlos Queiroz et la fédération ghanéenne avaient décidé de ne pas prolonger leur collaboration à la suite de la compétition pour finalement se retrouver… dès septembre dans l’optique du début des éliminatoires de la CAN 2027. On pouvait alors croire que la courte idylle avortée au terme de la Coupe du monde allait se prolonger plus longtemps. Il n’en a rien été.…

MB pour SOFOOT.com