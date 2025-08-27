La liste des 23 Bleus avec Maghnes Akliouche et Rayan Cherki, mais sans Hugo Ekitike
La rentrée avec un nouveau et du classique.
Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi la liste des 23 joueurs retenus pour les deux premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Les Bleus commenceront par un déplacement en Pologne pour jouer l’Ukraine le 5 septembre, avant d’accueillir l’Islande au Parc des Princes quatre jours plus tard.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer