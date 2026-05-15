La liste de la Belgique de Rudi Garcia pour la Coupe du monde

La liste de la Belgique de Rudi Garcia pour la Coupe du monde

Nos chers voisins ont enfin fait les présentations. Rudi Garcia a dévoilé le nom des 26 joueurs qu’il a convoqués pour participer à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) avec la Belgique , ce vendredi. Le sélectionneur français des Diables Rouges a choisi d’emmener les expérimentés Kevin De Bruyne (34 ans), Romelu Lukaku (33 ans) en plus de Thibaut Courtois (34 ans) et d’Axel Witsel (37 ans), qui disputeront leur quatrième Mondial .

Tandis qu’aucun joueur de Lille n’est présent dans la liste de l’équipe de France, les Dogues comptent trois représentants dans la sélection belge : Thomas Meunier , Nathan Ngoy et Matías Fernández-Pardo , comme pressenti il y a quelques jours. Strasbourg peut également se réjouir de voir les présences de Mike Penders et de Diego Moreira .…

CT pour SOFOOT.com