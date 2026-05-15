La liste de la Belgique de Rudi Garcia pour la Coupe du monde
Nos chers voisins ont enfin fait les présentations. Rudi Garcia a dévoilé le nom des 26 joueurs qu’il a convoqués pour participer à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) avec la Belgique , ce vendredi. Le sélectionneur français des Diables Rouges a choisi d’emmener les expérimentés Kevin De Bruyne (34 ans), Romelu Lukaku (33 ans) en plus de Thibaut Courtois (34 ans) et d’Axel Witsel (37 ans), qui disputeront leur quatrième Mondial .
Tandis qu’aucun joueur de Lille n’est présent dans la liste de l’équipe de France, les Dogues comptent trois représentants dans la sélection belge : Thomas Meunier , Nathan Ngoy et Matías Fernández-Pardo , comme pressenti il y a quelques jours. Strasbourg peut également se réjouir de voir les présences de Mike Penders et de Diego Moreira .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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