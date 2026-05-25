La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde, sans aucun joueur du Real

La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde, sans aucun joueur du Real

Même Luis Enrique n’avait pas osé. Pour la première de l’histoire, aucun joueur du Real Madrid ne portera le maillot de l’Espagne durant le Mondial 2026 . La faute à une saison tronquée pour Dani Carvajal, champion d’Europe 2024 avec la Roja , et à une acclimatation difficile au plus haut niveau pour Dean Huijsen.

Robin Le Normand également absent

Au-delà de ce choix fort, qui devrait être commenté par tous les médias espagnols jusqu’au premier match de la compétition, contre le Cap-Vert (le 15 juin), Luis de la Fuente s’appuie sur un collectif qui (re)fait la force de la sélection depuis de longs mois . Celui-ci sera magnifié par Lamine Yamal, sélectionné malgré sa blessure.…

EL pour SOFOOT.com