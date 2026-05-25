Après les remous, Arbeloa salue Mbappé

Le calme après la tempête. On ne sait jamais sur quel pied danser avec Kylian Mbappé et Álvaro Arbeloa semble avoir le même problème. Deux semaines après des piques par médias interposés entre les deux hommes – le joueur du Real ne comprenant pas sa mise sur le banc contre Oviedo et l’entraîneur n’acceptant pas qu’on remette en cause ses choix -, l’ancien défenseur a terminé sa mission d’intérimaire et peut retrouver ses esprits, loin du tumulte madrilène.

« Un talent unique »

Au sortir d’une dernière victoire contre l’Athletic Club (4-2), avec un but du Kyks, le coach a pris le temps de lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux : « Merci beaucoup Kylian. Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un joueur aussi extraordinaire , avec un talent unique. Les moments compliqués passent, les personnes fortes restent. Place au futur. » …

EL pour SOFOOT.com