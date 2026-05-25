Mondial 2026 : Ousmane Dembélé voit bien la France aller au bout

L’objectif est clair. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, glaner une troisième étoile serait particulièrement symbolique. Une deuxième pour Ousmane Dembélé après celle de 2018 ? L’attaquant du PSG, sur un nuage depuis deux ans, y croit dur comme fer.

L’esprit d’équipe avant tout

« J’essaie de jouer mon football. J’essaie de donner le meilleur de moi-même en sélection. Après, ce n’est pas facile, mais je vais essayer de tout donner pour pouvoir aller au bout avec cette équipe. C’est un sport collectif. Je pense que si on est bon collectivement, on peut aller jusqu’au bout » , a-t-il déclaré dans un entretien accordé à M6.…

EL pour SOFOOT.com