Julián Álvarez veut quitter l’Atlético, le Barça et le PSG sur le coup

BOUM : le meilleur avant-centre du monde est sur le marché ! Attaquant de l’Atlético de Madrid depuis 2024, Julián Álvarez en aurait marre de jouer les seconds rôles en championnat, surtout après la triste quatrième place de cette saison. Selon La Cadena SER, l’Argentin veut quitter les Colchoneros .

Du beau monde s’intéresse à l’attaquant

Pire, lui et ses agents auraient déjà commencé à discuter avec d’autres clubs. Évidemment, les cadors se sont rapidement positionnés. Si le PSG et Arsenal, deux finalistes de Ligue des champions qui souffrent d’un léger manque dans l’axe, sont intéressés par son profil, c’est le Barça qui tiendrait la corde. Heureusement que le principal intéressé démentait l’information il y a moins d’un mois. Comme quoi, ça va vite dans le foot……

EL pour SOFOOT.com