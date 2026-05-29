La liste de l'Argentine avec Messi et trois Marseillais
Les champions qui iront défendre leur étoile. L’équipe d’Argentine a révélé dans la nuit de jeudi à vendredi les 26 noms retenus par Lionel Scaloni pour remettre en jeu son titre de champion du monde. Malgré un petit pépin physique, Lionel Messi fait partie sans aucune surprise de cette liste . Un autre « Léo » sera aussi du voyage, en la personne de Balerdi, accompagné par ses deux coéquipiers à l’OM, Facundo Medina et Geronimo Rulli.
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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