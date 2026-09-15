La liste de l’Argentine avec… Leo Messi
Une page se tourne. Alors que Leo Messi a annoncé sa retraite internationale, voilà qu’il apparaît dans la liste des bonhommes convoqués pour la prochaine trêve internationale . L’Argentine s’apprête à croiser le fer (et les poings) avec la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin dans le cadre de rencontres amicales. Il devrait bien s’agir du dernier tour de piste de La Pulga sous le maillot de l’Albiceleste .
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