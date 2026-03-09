La liste de Didier Deschamps sera dévoilée le 19 mars

Comme une odeur de Coupe du monde. Didier Deschamps dévoilera sa première liste de l’année 2026 le jeudi 19 mars prochain à 14 heures depuis le siège de la FFF à Paris. Pour rappel, l’équipe de France disputera deux matchs de préparation ce mois-ci face au Brésil le 26 puis face à la Colombie trois jours plus tard. Un programme qui nous permet d’espérer en prendre plein les mirettes.

Si la tenue du Mondial inquiète pour des raisons sécuritaires, voilà une répèt’ qui fera office d’opium. En effet, les Bleus croiseront le fer contre la Seleção du padre Ancelotti au Gillette Stadium à Foxborough, dans le Massachusetts et contre la bande de James Rodríguez au Northwest Stadium à Landover, dans le Maryland.…

SW pour SOFOOT.com