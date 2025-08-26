 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La liste de Deschamps avec Rabiot ?
information fournie par So Foot 26/08/2025 à 21:24

La liste de Deschamps avec Rabiot ?

La liste de Deschamps avec Rabiot ?

En rang deux par deux, et on se donne la main.

Didier Deschamps sonnera la rentrée de l’équipe de France mercredi, à 14 heures, au siège de la FFF . Le sélectionneur y annoncera sa liste pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande , qualificatifs pour la Coupe du monde 2026. Malgré sa mise à l’écart à Marseille, Adrien Rabiot devrait en faire partie selon RMC Sport. « Sa présence ne semble pas remise en cause » d’après nos confrères, d’autant que le milieu de terrain a suivi toute la prépa de l’OM et joué 90 minutes à Rennes.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
