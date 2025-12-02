La Ligue des Nations est pour l'Espagne
Las mejoras, de loin.
L’Espagne remporte sa deuxième ligue des nations. Après un p’tit 0-0 à l’aller en Allemagne, la Roja terrasse les tombeuses des Bleues trois buts à rien et réalise le doublé, deux ans après avoir battu les Bleues en finale (2-0). Même sans Aítana Bonmati, la Selección est increvable.…
UL pour SOFOOT.com
