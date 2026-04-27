La Ligue des champions débarque sur Disney+ en Belgique

La Ligue des champions débarque sur Disney+ en Belgique

La magie continue d’opérer. Détentrice des droits de diffusion de la Ligue des champions féminine sur le territoire français, Disney+ s’attaque à la C1 des garçons .

Le média belge DH annonce que la plateforme américaine diffusera l’intégralité des matchs de la Ligue des champions masculine en Belgique, pour la période 2027-2031 , ainsi que la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Cette acquisition vient bouleverser le marché du Plat Pays, puisque RTL et Proximus détenaient les droits respectivement depuis 2000 et 2012 .…

CT pour SOFOOT.com