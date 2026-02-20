 Aller au contenu principal
La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus
20/02/2026

La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus

La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus

Suspense, nom masculin . Synonyme : Ligue 2. Entre le premier, Troyes, et le 11 e , Guingamp, il y a… neuf points. Si Troyes, Reims et Saint-Étienne, les trois premiers, n’ont pas encore joué, les équipes du ventre mou ont rejoint le haut du classement. Le Red Star, qui aurait pu passer leader, n’en a pas profité. Les Audoniens ont été douchés par Annecy (1-2) .

Bastia enchaîne un quatrième nul

Seuls deux buts ont été marqués lors des premières périodes des cinq matchs du soir, les deux à Marcel-Tribut. Dunkerque – Bastia, le sixième (à quatre points du leader) contre le dernier, était l’affiche la plus déséquilibrée au coup d’envoi, mais cela n’a pas empêché Enzo Bardeli et Anthony Roncaglia de se répondre (1-1) . Dunkerque reste sixième, Bastia enchaîne un quatrième match nul d’affilée. Juste en dessous des Dunkerquois, Rodez bat Montpellier (1-0) et passe devant lui au classement.…

UL pour SOFOOT.com


