La Ligue 1 reprend son cartable
Quand le foot du samedi matin retrouve ses dessins animés
À partir du 29 octobre, Gulli et la plateforme Ligue 1+ ressortent les posters et les vieux génériques, « Ma Super Ligue 1 » arrive pour ramener le championnat dans les chambres d’enfants. C’était une promesse de Nicolas de Tavernost lors du lancement de Ligue 1+ cet été, la Ligue 1 aura son émission kids. …
SF pour SOFOOT.com
