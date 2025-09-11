La Ligue 1 parmi les championnats les moins serrés pour la course au titre

Vous ne devinerez jamais qui va gagner la Ligue 1 !

L’Observatoire du football CIES a publié ce jeudi une étude dévoilant les champions les plus probables dans 29 ligues cette saison. Ce n’est ni une surprise ni une bonne nouvelle pour la Ligue 1, qui serait le deuxième championnat avec le moins de suspense dans la course au titre. Avec 73% de chances de rafler encore le trophée, le PSG est seulement devancé par l’Étoile Rouge de Belgrade (76,2%) , bien placé pour plier le championnat serbe. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ferment ce « podium » avec un pourcentage de 70%.…

SF pour SOFOOT.com