La Ligue 1 débarque sur Amazon Prime Video... en Angleterre

Avant on louait des DVDs pour 3 euros, maintenant pour le même prix on a un Monaco-Reims…

Alors que la Ligue 1 fait face à une crise des droits TV, de nouvelles possibilités pour regarder la Farmers League émergent Outre-Manche. En Angleterre, Prime Video a annoncé sur X le lancement d’une offre au format pay-per-view pour certaines affiches de Ligue 1. Seuls les matchs avec les plus gros clubs du championnat sont proposés : deux matchs de Marseille, face à Auxerre et Nantes, un match de Monaco contre Reims, et les deux prochaines grosses affiches du Paris Saint-Germain face à l’Olympique lyonnais et Lille.…

RA pour SOFOOT.com