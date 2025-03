information fournie par So Foot • 04/03/2025 à 11:53

La Ligue 1 de retour sur Canal+, ce n'est pas d'actualité

Le retour de Laurent Paganelli sur le bord des terrains de Ligue 1, ce n’est pas pour tout de suite.

Dans le contexte de crise des droits TV et, plus généralement, du football français, le nom de Canal+ est revenu à plusieurs reprises ces derniers temps. Plusieurs acteurs (entraîneurs, dirigeants) estiment que la chaîne cryptée, ancien partenaire historique du championnat de France, pourrait être une solution pour repartir de l’avant et quitter le chaos constaté depuis l’épisode Mediapro .…

RA pour SOFOOT.com