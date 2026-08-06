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Des organisations pour les droits humains demandent une « réforme systémique » de la FIFA
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 16:25
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Des organisations pour les droits humains demandent une « réforme systémique » de la FIFA

Des organisations pour les droits humains demandent une « réforme systémique » de la FIFA

On regarde le doigt quand le sage montre la lune. Une coalition de militants des droits de l’homme, des groupes de supporters et d’experts en gouvernance a dénoncé le fait que Gianni Infantino était l’arbre qui cachait la forêt FIFA . Dans un communiqué de presse publié jeudi que The Athletic s’est procuré, Andrea Florence, directrice exécutive de la Sport and Rights Alliance (SRA), qui comporte Amnesty International, Human Rights Watch et la Confédération syndicale internationale, a souligné : « La personne qui dirige la FIFA a une grande importance, mais le problème majeur est systémique. La situation en matière de droits humains, de transparence et de bonne gouvernance ne s’améliorera pas si les structures de la FIFA ne sont pas réformées. »

Un Conseil consultatif indépendant sur les droits de l’homme dissous

Dans un contexte où Gianni Infantino est désavoué par ses collaborateurs après son projet de vente du Mondial à des investisseurs privés, les organisations de la coalition rappellent que la FIFA « a besoin d’une réforme systémique s’appuyant sur une feuille de route claire pour son action en matière de droits humains et de bonne gouvernance » . La SRA ressort qu’Infantino a modifié les statuts de la FIFA en 2016 pour y inclure des protections des droits de l’homme, en plus d’adopter une politique en ce sens et a créé un Conseil consultatif indépendant sur ce même sujet en 2017. Ce dernier a écrit cinq rapports avant d’être dissous en 2021, alors que la plupart de ses recommandations n’ont jamais été mises en œuvre.…

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