La LFP répond à Canal+ sur l'accord de diffusion de la Ligue 1
La réponse n’a pas tardé.
Les discussions entre la LFP et Canal+ pour diffuser la chaîne Ligue 1+ via l’application myCanal et les décodeurs Canal ont échoué ce mardi, alors qu’un compromis semblait proche . Le lendemain de cet échec, la chaîne de Vincent Bolloré a adressé une mise en demeure à la LFP, exigeant les droits de diffusion de la Ligue 1, sous peine d’engager des poursuites judiciaires.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
