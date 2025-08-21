Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
La LFP promet une programmation anticipée des matchs de Ligue 1
information fournie par So Foot•21/08/2025 à 12:47
La LFP promet une programmation anticipée des matchs de Ligue 1
ENFIN.
Le mois dernier, les dirigeants de la Ligue avaient admis lors de la conférence de présentation de Ligue 1+ le besoin de progresser sur l’anticipation des horaires des rencontres du championnat au fil de la saison.…
Voyage en terre inconnue. Selon nos informations, Matisse Morville, le fils de Joey Starr, devrait quitter Reims pour s’envoler vers une destination bien lointaine . Le portier de 19 piges, qui n’a joué qu’à deux reprises avec la N3 du SDR, devrait rebondir en ...
Lire la suite
Marseille veut marquer le coup. L’OM a débuté la saison en faisant du l’OM. Une belle prépa et puis patatras, l’explosion après la défaite contre le Stade rennais, avec en bonus une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et la crise qui agite Marseille ...
Lire la suite
Mohamed Salah a enflammé l'Angleterre en citant Arsenal comme le favori au titre de champion. Le Pharaon a-t-il raison de placer les Gunners devant Liverpool, Manchester City ou Chelsea ? La course ne fait que démarrer, mais la troupe de Mikel Arteta semble mieux ...
Lire la suite
Sur tous les terrains le North London Derby. Qu’Eberechi Eze s’en aille découvrir d’autres horizons après avoir bien contribué à rapporter deux belles coupes aux siens était une normalité. Qu’il mette un vent à Tottenham pour filer à Arsenal, un peu moins. Les ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer