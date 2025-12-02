La LFP monte au créneau pour défendre les joueurs niçois

Des actes « inacceptables » .

Après une sixième défaite consécutive contre Lorient (3-1), l’OGC Nice a connu une fin de week-end compliquée. Selon L’Equipe , les Aiglons ont été pris à partie par leurs supporters à leur retour de Bretagne. Des coups auraient même été portés par des supporters sur Terem Moffi et Jérémie Boga, qui ont depuis déposé une plainte. Si la police n’a pas confirmé ces violences, la Ligue de football professionnel a tenu à réagir ce mardi matin, et apporte son soutien aux Niçois. …

CDB pour SOFOOT.com