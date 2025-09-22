La LFP menacée d’une procédure par l’OM en cas de report du Classique à plus tard
On ne la fait pas à l’OM.
Le Classique entre Marseille et le PSG aurait pu se jouer… mardi soir. C’est en tout cas ce que la LFP avait prévu, afin de s’adapter à la cérémonie du Ballon d’or, avant d’être rattrapée par son règlement et par les Phocéens, selon L’Équipe , qui explique que les dirigeants olympiens ont logiquement fait savoir à l’instance que l’article 548 de son règlement impliquait un report à ce lundi soir , et ce malgré la remise du trophée individuel.…
