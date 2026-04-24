La LFP lance sa campagne contre les discriminations

34 maillots, un même combat. Ce week-end, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront des maillots floqués aux prénoms de personnes victimes de sexisme, de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie. Une action qui s’inscrit dans la campagne annuelle de la LFP pour lutter contre les discriminations et sensibiliser le public français et qui enterre définitivement les maillots arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie.

Ce week-end, l'ensemble des clubs de @Ligue1 et de @Ligue2BKT se mobilisent ensemble dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Sexisme, racisme, antisémitisme, homophobie, ces réalités existent et n'ont leur place ni dans le football, ni ailleurs ✊#1TEAM pic.twitter.com/9Ta6v2AQ87…

TC pour SOFOOT.com