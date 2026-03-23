La LFP décale (encore) le coup d'envoi d'un match de Marseille

La FFF et la LFP ont trouvé un nouveau passe-temps favori : chambouler la programmation des matchs. L’ Olympique de Marseille reçoit le FC Metz le vendredi 10 avril prochain à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi de la rencontre était initialement prévu à 20h45 mais la Ligue de Football Professionnelle (LFP) a décidé de reporter l’horaire du début de la partie à 21h05. Dans le communiqué publié ce lundi, la Ligue justifie cette décision par la programmation du duel Paris FC-AS Monaco le même jour (coup d’envoi à 19 heures).

L’OM une nouvelle fois reprogrammé

C’est la deuxième fois que les Marseillais voient l’horaire d’une de leur opposition être reprogrammé . Le match contre Lille ce dimanche (défaite 1-2), qui devait se jouer à 20h45, a eu finalement lieu à 17h15, en anticipation d’éventuels débordements liés au dénouement du second tour des élections municipales dans la cité phocéenne.…

CT pour SOFOOT.com