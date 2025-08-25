La LFP annonce un partenariat avec Sorare

Et une collaboration de plus pour la LFP.

Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé qu’elle nouait un partenariat avec Sorare. Le principe de ce jeu de fantasy : acheter des cartes virtuelles de joueurs pros avec de l’argent (du vrai) et espérer que leurs valeurs monétaires augmentent grâce à leurs performances sur le terrain dans le monde réel. Cette sorte de bourse du football attire des centaines de milliers de joueurs à travers le monde depuis la fondation du jeu en 2018.…

MBC pour SOFOOT.com