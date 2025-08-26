La LFFP donne les contours de sa nouvelle coupe

Une autre coupe s’il vous plaît.

La Ligue féminine de football professionnel (LFFP) lance une nouvelle compétition et elle s’intitule la Coupe LFFP ! (et non Coupe de la Ligue). Officialisée ce mardi , après validation lors de l’Assemblée fédérale d’été le 14 juin, cette coupe réunira les 24 clubs des championnats professionnels Arkema Première et Seconde Ligue comme le rapporte L’Équipe . L’objectif de la Ligue est de densifier le calendrier pour les équipes non engagées en compétitions européennes et leur offrir plus de matchs tout au long de la saison. Parce que 22 matchs dans la saison, ça ne fait pas beaucoup mine de rien.…

TA pour SOFOOT.com