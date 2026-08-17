La Lazio de Gattuso éliminée par un club de Serie B en Coupe d’Italie

La Lazio de Gattuso éliminée par un club de Serie B en Coupe d’Italie

Rino n’aura pas eu droit au tour de chauffe. Pour son premier match officiel sur le banc de la Lazio, Gennaro Gattuso a vu son équipe se faire sortir dès les 32 es de finale de Coupe d’Italie par Mantova (0-2) , neuvième de Serie B la saison dernière.

Finalistes de la dernière édition, les Biancocelesti ont craqué dans le dernier quart d’heure sur des buts de Francesco Ruocco (75 e ) et Ismael Cajazzo (90 e +6). De quoi faire parler Gattuso d’une « batosta » (une grosse claque) après la rencontre et demander pardon aux supporters.…

MJ pour SOFOOT.com