« La Kings League, meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot »

« La Kings League, meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot »

Bienvenue en 2025.

Ce dimanche 6 avril débute l’édition française de la Kings League , compétition de foot à sept créée par Gerard Piqué et aujourd’hui implantée un peu partout dans le monde – la deuxième « Kings World Cup » est même en préparation. Le projet en France est porté par plusieurs footballeurs ou ex-footballeurs professionnels (notamment Aurélien Tchouameni, Jules Koundé, Mike Maignan, Manu Koné, Samir Nasri, Jérémy Ménez et Adil Rami) et personnalités d’internet (Squeezie, Michou, etc.), qui font office de « présidents » de certaines des huit équipes en lice. Ce mercredi dans les colonnes de Ouest-France , Djamel Agaoua, directeur général de la Kings League, a répondu à certaines des interrogations qui entourent ce projet.…

JB pour SOFOOT.com