La Juventus va rapatrier un attaquant de Premier League

Un destin en noir et blanc pour Nick Woltemade. L’attaquant allemand de 24 ans , arrivé en provenance de Stuttgart l’été dernier pour l’onéreuse somme de 75 millions d’euros, devrait être prêté dans les prochaines heures du côté de la Juventus, selon les informations de la Gazzetta dello Sport .

La valse des buteurs se poursuit chez la Vieille Dame après le départ de Loïs Openda à Lyon et celui de Jonathan David, attendu à l’Atlético de Madrid. …

MB pour SOFOOT.com